   Fahd Ballan - من قلبي وعينيا  

نشال ركاب المترو بمحطة برشلونة يحاول ارشاء دورية أمنية القت القبض عليه

Publié le Samedi 12 Decembre 2020 - 10:49 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - تمكن يوم أمس 11 ديسمبر 2020 اعوان دورية تابعة لمركز الأمن الوطني بالأسواق تونس المدينة من إلقاء القبض على شخص متلبسا بسرقة هاتف جوال لفتاة بجهة نهج الجزيرة تونس العاصمة .

بالتحري معه إعترف بترصده للمتضررة من محطة برشلونة وإستغل الإزدحام عند نزول الركاب وتولى نطر الهاتف الجوال، كما حاول إرشاء أعوان الدورية مقابل إخلاء سبيله.


بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شانه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 216773



En continu

Toutes les news

السبت 12 ديسمبر 2020 | 27 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:46 12:20 07:23 05:50
15°
 19° % 82 :الرطــوبة
تونــس 13°
4.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
19°-1315°-1216°-1118°-1219°-13
  • Avoirs en devises
    22740,4

  • (11 dec)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,30188 DT        1$ =2,73063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 dec)   1544,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة