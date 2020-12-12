نشال ركاب المترو بمحطة برشلونة يحاول ارشاء دورية أمنية القت القبض عليه

باب نات -

تمكن يوم أمس 11 ديسمبر 2020 اعوان دورية تابعة لمركز الأمن الوطني بالأسواق تونس المدينة من إلقاء القبض على شخص متلبسا بسرقة هاتف جوال لفتاة بجهة نهج الجزيرة تونس العاصمة .بالتحري معه إعترف بترصده للمتضررة من محطة برشلونة وإستغل الإزدحام عند نزول الركاب وتولى نطر الهاتف الجوال، كما حاول إرشاء أعوان الدورية مقابل إخلاء سبيله.بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شانه.