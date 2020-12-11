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المشيشي يتحادث مع وفد رفيع المستوى من المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 20:28 قراءة: 0 د, 28 ث
باب نات - تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد مع وفد رفيع المستوى من المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير(BERD).
وأكد رئيس الحكومة هشام مشيشي على دعم الحكومة للمشاريع الاقتصادية خاصة في ظل أزمة كوفيد-19 والوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه بلادنا.
من جهة أخرى أكدت رئيسة المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير أوديل رينو باسو على دعمها لتونس وحكومتها من أجل انجاز مشاريع اقتصادية هامة في مختلف جهات الجمهورية حتى ينتفع منها مباشرة المواطنون والمؤسسات الاقتصادية.
وتم الاتفاق بهذه المناسبة على تسريع نسق انجاز هذه المشاريع في إطار الشراكة بين تونس وشركائها.

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