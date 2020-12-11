رئيس الحكومة يتحادث مع ممثلين عن جمعية 17 ديسمبر 2010 والهيئة المشرفة على المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر 2010 للحرية والكرامة

اجتمع رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 مع ممثلين عن جمعية 17 ديسمبر 2010 والهيئة المشرفة على المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر 2010 للحرية والكرامة.ونوّه رئيس الحكومة بتضحيات أهالي سيدي بوزيد ونضالاتهم منذ الاستعمار وبدورهم في ثورة الحرية والكرامة مترحما في ذات السياق على شهداء الثورة وعلى روح المناضل النقابي بوعلي المباركي.واعتبر رئيس الحكومة أنه يجب تثمين المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر 2010 للحرية والكرامة والعمل على مزيد اشعاعه والتسويق له دوليا حيث يحيي ذكرى لانتفاضة شعب انطلقت شرارتها من ارض النضال سيدي بوزيد لتشع تدريجيا على جميع الدول من اجل المطالبة بالحرية والكرامة، مضيفا بأنه تم إعطاء الإذن لتقديم الدعم لتغطية نفقات المهرجان.واستمع رئيس الحكومة إلى مختلف مشاغل أهالي سيدي بوزيد مؤكدا أنه حان الآن وقت العدالة الاجتماعية والجهوية وفق منظومة تنموية جهوية تلعب فيها الجهات دورا طلائعيا ومحوريا، داعيا في ذات السياق إلى انخراط الجميع من اجل حسن سير هذا المسار وتنفيذ أهدافه على ارض الواقع بما يضمن النهوض بالجهة اقتصاديا واجتماعيا وتشغيل أبنائها والرفع من اسهامها في انقاذ الاقتصاد الوطني.ووعد هشام مشيشي أهالي ولاية سيدي بوزيد بعقد مجلس جهوي في القريب العاجل للنظر في الوضع التنموي بالجهة واستحثاث نسق المشاريع المعطلة.