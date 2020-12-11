البحيري: محمد عبو على الحيط والدعوة للانقلاب على الدستور وحل البرلمان يعني حرب أهلية ودم للركبة

شن النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" اليوم الجمعة انتقادات واسعة ضد الداعين للانقلاب العسكري ونزول الجيش الوطني.وقال نور الدين البحيري موجها كلامه لدعاة الانقلاب " فقط بالانتخابات يتغير رئيس الدولة والبرلمان وغيره حدكم حد المسقي والمسفوف يغصص''.وقال نور الدين البحيري "هل يتوقع عبو ان تسكت الأطراف المتضررة من الانقلاب ".واضاف البحيري، إن "محمد عبو على الحيط وعلى البلاكة"، بعد دعواته لنشر الجيش في البلاد.كما قال إن "الدعوة للانقلاب على الدستور وحل البرلمان يعني حرب أهلية ودم للركبة''.واضاف أن"من تربى على العبودية يلزمه وقت حتى يصبح حرا ومن إعتاد على الوصاية يلزمه وقت حتى يقبل الإختلاف".كما أشار البحيري إلى "أن عبو كان صديقه ومن أشد المدافعين على الديمقراطية والإنقلاب سواء العسكري او المدني يتناقض مع أسس الديمقراطية ".وأكد أن "تغيير الوضع لا يكون بقلبان الطاولة بل بالابتعاد عن بث الفتنة".