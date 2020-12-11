سامية عبو: البرلمان هو من دعا للإنقلاب وليس محمد عبو والدستوري الحر كذبة

سامية عبو : الدستوري الحر كذبة

شددت النائب سامية عبو ، اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 ، في تصريح لاذاعة IFM على أن البرلمان هو من دعا إلى إنقلاب على الدستور وليس زوجها القياسي السابق بالتيار الديمقراطي محمد عبو.وقالت سامية عبو أن مجلس النواب إخترق الدستور ببقاء مزوري الإنتخابات ومن في عهدتهم قضايا من دائرة المحاسبات لتجاوزات إنتخابية خطرة غير مبال بمحاسبتهم وتطبيق القانون هو من إنقلب على الدستور إضافة إلى أن الحكومة أصبحت طائعة لأوامر الإئتلاف الحاكم وهي من تلبي رغباتهم وليس العكس ، حسب تعبيره.وفي ردها على عياض اللومي الذي دعا إلى إعدام كل من يحرض على الإنقلاب ، قالت عبو أن مشكلة اللومي أنه نائب "جاهل بالقانون" فبالإمكان في كل نظام ديمقراطي الإستعانة بقوات الجيش الوطني لحماية المؤسسات وهو ما دعا له محمد عبو ، حسب تعبيرها ، إضافة إلى أن الدعوة إلى الإقامة الجابرية هي لكل من ثبت تورطه في جرائم مالية وإنتخابية كبرى.وقالت النائب سامية عبو أن الحزب الدستوري الحر هو محض كذبة لا أكثر.سامية عبو قالت أن الدستوري الحر " حب يلصق روحو في الإعتداء الأخير ويلصق روحو للإعتصام وهما يكذبوا وأنا دافعت على موسي قبل وقت تعرضها للعنف اللفظي أما كيفها كيف النهضة وأذنابها يتمعشو من الكذب ، شوف إلي هلك تونس منظومة التجمع ومنظومة النهضة وأذنابهم".