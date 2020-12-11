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الوضع العام بالبلاد وزيارة رئيس الحكومة إلى فرنسا وإيطاليا أبرز محاور لقاء سعيّد والمشيشي

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 17:54 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج رئيس الحكومة هشام مشيشي.
وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما تم التطرق إلى الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة إلى كل من فرنسا وإيطاليا والمحاور التي سيتم تناولها مع سلطات هذين البلدين خاصة في مجال التعاون الاقتصادي وموضوع الهجرة غير النظامية.


وقد أكد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على ثوابت السياسة الخارجية التونسية وعلى ضرورة مقاربة عدد من القضايا مقاربة جديدة تقوم على معالجة الأسباب لا على معالجة النتائج خاصة في مجال الهجرة غير النظامية.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216741

Cartaginois2011  ()  |Vendredi 11 Decembre 2020 à 18h 51m |           
اذا كان هناك ثوابت للسياسة الخارجية،فهذا لا يحتمل مقاربات جدبدة!...اذا يجب فقط اقرار مبادئ في سياسة خارجية للبلاد،تترجم ارادة الشعب التونسي،عبر نوّابه وحكومته ورئيسه،كمبدا حرية تقرير المصير للشعوب و دعم الشعب الفلسطيني في اقامة دولته على ارضه...الخ....اما التعاون مع بلدان العالم،فهذه متغيّرات،ويجب البحث فقط عن المصلحة الوطنية.....اذا يجب في بعض الاحيان مراجعة ما يسمّي بالثوابت في السياسة الخارجية،والاتجاه نحو الشرق حيث النموّ و الدول الصاعدة



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