الوضع العام بالبلاد وزيارة رئيس الحكومة إلى فرنسا وإيطاليا أبرز محاور لقاء سعيّد والمشيشي

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج رئيس الحكومة هشام مشيشي.وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.كما تم التطرق إلى الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة إلى كل من فرنسا وإيطاليا والمحاور التي سيتم تناولها مع سلطات هذين البلدين خاصة في مجال التعاون الاقتصادي وموضوع الهجرة غير النظامية.وقد أكد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على ثوابت السياسة الخارجية التونسية وعلى ضرورة مقاربة عدد من القضايا مقاربة جديدة تقوم على معالجة الأسباب لا على معالجة النتائج خاصة في مجال الهجرة غير النظامية.