رئيس الحكومة يلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس

باب نات -

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس حول غداء عمل.وأكد رئيس الحكومة أن هذا اللقاء التشاركي يأتي ليؤكد حرص تونس على تدعيم علاقاتها المميزة مع شركائها الأوروبيين ويقيم الدليل على أن هذا التعاون هو تعاون مثمر ومربح لكل الأطراف.وشدد رئيس الحكومة على أن التعاون مع الشركاء الأوروبيين وأعضاء الاتحاد الأوروبي هو خيار استراتيجي بالنظر إلى البعد التاريخي للعلاقات المشتركة المتجذرة في القدم منذ استقلال بلادنا وإلى حجم المبادلات التجارية بين تونس والدول الأوروبية، مشيدا بالتطور الذي ما انفكت تشهده هذه العلاقة خاصة منذ سنة 2011 والدعم الذي لقيته تونس من شركائها الأوروبيين لانجاح انتقالها الديمقراطي ومواجهة جملة التحديات التي لاتزال مطروحة أمام بلادنا خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.وأعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات مع الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف معبرا عن حرصه على مزيد تعزيز التعاون القائم في كافة المجالات.كما أبرز رئيس الحكومة أن تأثير فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية على كل دول العالم يطرح تحديات جديدة ويدفع نحو مزيد تضافر الجهود للخروج من هذه الازمة الصحية بأخف الأضرار.من جهتهم عبر سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس عن ارتياحهم لمستوى العلاقات المميزة مع تونس وعلى حرصهم على تدعيمها بما يخدم مصلحة الطرفين.