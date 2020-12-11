مكتب البرلمان يقرر تأجيل الجلسة العامة لتقييم مائة يوم لعمل الحكومة إلى موعد لاحق

باب نات -

أشرفت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نوّاب الشّعب بعد ظهر اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 بقصر باردو، على اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الذي انعقد عبر التواصل عن بعد .وتداول المكتب بخصوص الطلب المقدّم من الحكومة لتأجيل جلسة الحوار لتقييم المائة يوم الأولى من عمل الحكومة المبرمجة ليوم 18 ديسمبر 2020، نظرا لالتزامات خارجية للسيد رئيس الحكومة .وقرّر المكتب الاستجابة لهذا الطلب على أن يضبط تاريخ عقد هذه الجلسة العامة لاحقا .