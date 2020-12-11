مكتب البرلمان يقرر تأجيل الجلسة العامة لتقييم مائة يوم لعمل الحكومة إلى موعد لاحق

باب نات - أشرفت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نوّاب الشّعب بعد ظهر اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 بقصر باردو، على اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الذي انعقد عبر التواصل عن بعد .
وتداول المكتب بخصوص الطلب المقدّم من الحكومة لتأجيل جلسة الحوار لتقييم المائة يوم الأولى من عمل الحكومة المبرمجة ليوم 18 ديسمبر 2020، نظرا لالتزامات خارجية للسيد رئيس الحكومة .
وقرّر المكتب الاستجابة لهذا الطلب على أن يضبط تاريخ عقد هذه الجلسة العامة لاحقا .
وتداول المكتب بخصوص الطلب المقدّم من الحكومة لتأجيل جلسة الحوار لتقييم المائة يوم الأولى من عمل الحكومة المبرمجة ليوم 18 ديسمبر 2020، نظرا لالتزامات خارجية للسيد رئيس الحكومة .
وقرّر المكتب الاستجابة لهذا الطلب على أن يضبط تاريخ عقد هذه الجلسة العامة لاحقا .
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