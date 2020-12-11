   Fayza Ahmed - مال عليا مال  

مكتب البرلمان يقرر تأجيل الجلسة العامة لتقييم مائة يوم لعمل الحكومة إلى موعد لاحق

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 16:45 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - أشرفت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نوّاب الشّعب بعد ظهر اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 بقصر باردو، على اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الذي انعقد عبر التواصل عن بعد .

وتداول المكتب بخصوص الطلب المقدّم من الحكومة لتأجيل جلسة الحوار لتقييم المائة يوم الأولى من عمل الحكومة المبرمجة ليوم 18 ديسمبر 2020، نظرا لالتزامات خارجية للسيد رئيس الحكومة .


وقرّر المكتب الاستجابة لهذا الطلب على أن يضبط تاريخ عقد هذه الجلسة العامة لاحقا .


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