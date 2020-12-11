   Fayza Ahmed - مال عليا مال  

تحوّز وزارة الدفاع الوطني بالمستشفى الجامعي الجديد بصفاقس

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 14:07 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - بمناسبة تدشين المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس من طرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، أمضى وزيرا الدفاع الوطني والصحّة العمومية إتّفاقا تحوّزت بمقتضاه وزارة الدفاع الوطني بالمستشفى المذكور استعدادا لإحداثه كمستشفى عسكري ذي صبغة جامعية في شكل مؤسّسة عمومية للصّحة.




وبمقتضى هذا الإتّفاق تتولّى وزارة الدّفاع الوطني تأمين وإدارة هذا المستشفى الجديد الذي سيخصّص في البداية كمركز وطني لعلاج المصابين بفيروس كورونا في إطار دعم مجهودات الدولة في مكافحة هذا الوباء.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216722

BenMoussa  ()  |Vendredi 11 Decembre 2020 à 15h 55m |           
أليس هذا المستشفى هدية من الصين التي قامت ببنائه وتجهيزه!
قرار تسليمه الى الجيش قرار غريب ارجو الا تكون له انعكاسات سلبية على المستوى الدبلوماسي او المشاريع القادمة مع الصين او غيرها

Mohamedwalid  (United States)  |Vendredi 11 Decembre 2020 à 14h 58m |           
قرار صايب لو تركناه بيد النقابات سيصبح بعد شهرين او ثلاثة مثل بقية المستشفيات لا شيء يعمل فيها وتخرب المكيفات و المصاعد والأبواب ونرجع كما كنا



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