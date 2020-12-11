تحوّز وزارة الدفاع الوطني بالمستشفى الجامعي الجديد بصفاقس

باب نات -

بمناسبة تدشين المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس من طرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، أمضى وزيرا الدفاع الوطني والصحّة العمومية إتّفاقا تحوّزت بمقتضاه وزارة الدفاع الوطني بالمستشفى المذكور استعدادا لإحداثه كمستشفى عسكري ذي صبغة جامعية في شكل مؤسّسة عمومية للصّحة.وبمقتضى هذا الإتّفاق تتولّى وزارة الدّفاع الوطني تأمين وإدارة هذا المستشفى الجديد الذي سيخصّص في البداية كمركز وطني لعلاج المصابين بفيروس كورونا في إطار دعم مجهودات الدولة في مكافحة هذا الوباء.