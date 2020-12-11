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مختار بن نصر للتونسيين: ثقوا أن الجيش التونسي جيش جمهوري وعصر الانقلابات ولى وانتهى

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 12:23 قراءة: 1 د, 18 ث
نشر الجمعة 11 ديسمبر، العميد المتقاعد بالجيش الوطني مختار بن نصر تدوينة عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أكد من خلالها أن "الجيش الوطني التونسي هو جيش جمهوري حمي الشعب وحمى الثورة ووقف بحزم لحماية التجربة الديمقراطية الناشئة".





وأضاف مختار بن نصر أن "كل من يتحدث عن الجيش الانقلابي نقول له ان عصر الانقلابات ولى وانتهى وبقيت في بعض الاذهان ممن لم يقوموا بالواجب العسكري ولم يفتحوا كتابا للتعرف على المؤسسة العسكرية التونسية".

وفي مايلي نص التدوينة:

"حول ما يروج هذه الايام من اراجيف حول المؤسسة العسكرية ،ثقوا ان الجيش الوطني التونسي جيش جمهوري ؛ للتذكير فهذا الجيش في احلك ايام الثورة حمي الشعب وحمى الثورة و وقف بحزم لحماية التجربة الديمقراطية الناشئة ؛وعندما شرع في اعداد دستور جديد للبلاد ، سارع بمراسلة المجلس الوطني التاسيسي لتضمين بعض المبادئ بالدستور الجديد وبعد نقاش مضن تم تضمين تلك المبادئ وهو ساهر اليوم وغدا على احترامها؛ جيش جمهوري؛ محايد تماما مع ضبط مهامه دستوريا ؛خضوعه للسلطة المدنية ،وللرقابة الديمقراطية.....
ظل جيشنا يعمل في صمت على اكثر من واجهة ،حمى الامتحانات والانتخابات وساهم في حماية ونقل صابة القمح والزيتون والتمور وحمى المؤسسات والوزارات ولا زال الي اليوم يقارع الارهاب والتهريب و يحمي عديد النقاط الاستراتجية والحساسة في كامل البلاد...على الامن فرض النظام والقانون و على السلطة السياسية القيام بمهامها وعلى الجيش حماية البلاد وحماية هذه المسيرة ...حسب القانون
وكل من يتحدث عن الجيش الانقلابي نقول له ان عصر الانقلابات ولى وانتهى وبقيت في بعض الاذهان ممن لم يقوموا بالواجب العسكري ولم يفتحوا كتابا للتعرف على المؤسسة العسكرية التونسية. افكار فاتها الوقت و...(ان افدح الاخطاء القناعات التي تجاوزها الزمن)"





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216714

Sly  (Tunisia)  |Vendredi 11 Decembre 2020 à 12h 43m |           
شكرا يا سي مختار
......



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