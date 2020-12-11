مختار بن نصر للتونسيين: ثقوا أن الجيش التونسي جيش جمهوري وعصر الانقلابات ولى وانتهى

نشر الجمعة 11 ديسمبر، العميد المتقاعد بالجيش الوطني مختار بن نصر تدوينة عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أكد من خلالها أن "الجيش الوطني التونسي هو جيش جمهوري حمي الشعب وحمى الثورة ووقف بحزم لحماية التجربة الديمقراطية الناشئة".
وأضاف مختار بن نصر أن "كل من يتحدث عن الجيش الانقلابي نقول له ان عصر الانقلابات ولى وانتهى وبقيت في بعض الاذهان ممن لم يقوموا بالواجب العسكري ولم يفتحوا كتابا للتعرف على المؤسسة العسكرية التونسية".
وفي مايلي نص التدوينة:
"حول ما يروج هذه الايام من اراجيف حول المؤسسة العسكرية ،ثقوا ان الجيش الوطني التونسي جيش جمهوري ؛ للتذكير فهذا الجيش في احلك ايام الثورة حمي الشعب وحمى الثورة و وقف بحزم لحماية التجربة الديمقراطية الناشئة ؛وعندما شرع في اعداد دستور جديد للبلاد ، سارع بمراسلة المجلس الوطني التاسيسي لتضمين بعض المبادئ بالدستور الجديد وبعد نقاش مضن تم تضمين تلك المبادئ وهو ساهر اليوم وغدا على احترامها؛ جيش جمهوري؛ محايد تماما مع ضبط مهامه دستوريا ؛خضوعه للسلطة المدنية ،وللرقابة الديمقراطية.....
وأضاف مختار بن نصر أن "كل من يتحدث عن الجيش الانقلابي نقول له ان عصر الانقلابات ولى وانتهى وبقيت في بعض الاذهان ممن لم يقوموا بالواجب العسكري ولم يفتحوا كتابا للتعرف على المؤسسة العسكرية التونسية".
وفي مايلي نص التدوينة:
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