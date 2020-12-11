فضاء المواطن ببلدية المرسى يتلقى أكثر من 5000 ملفا منذ انبعاثه

تلقى فضاء المواطن ببلدية المرسى منذ انبعاثه، يوم 13 فيفيري 2020 إلى حدود نوفمبر المنقضي أكثر من 5000 ملف منهم 2248 ملفا يتعلق بالخدمات الفنية و1009 ملفا يتعلق بالعرائض والشكاوي و764 ملفا بالأداءات و589 ملفا بالشؤون الاقتصادية و54 ملفا حول النفاذ للمعلومة.ووفق بلاغ للبلدية, يعتمد هذا الفضاء الصديق للمواطن مقاربة جديدة صلب سياسة العلاقة مع المواطن تولي الأهمية الكبرى لجودة الخدمات المقدمة وإرضاء المواطنين، اذ يحرص على تحسين ظروف استقبالهم وإرشادهم والتعهد بمطالبهم وعرائضهم بالسرعة والنجاعة المطلوبة.كما يعمل هذا الفضاء على تسهيل مأمورية المصالح الخارجية بتقريب الخدمات للمواطن ومتابعة الملفات.وتتمثل الخدمات في الأداءات والشؤون الاقتصادية والقانونية والنزاعات والشكاوي والعرائض واقتراحات المواطنين، إضافة إلى الخدمات الفنية والنفاذ للمعلومة وشؤون الجمعيات وطلب المواعيد مع المسؤولين.ووفق نفس البلاغ, نجح فضاء المواطن ببلدية المرسى رغم تجربته القصيرة من كسب وتعزيز ثقة المواطن التي فقدها في الإدارات وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات ذات الجودة العالية وتسهيلها.