حسونة الناصفي: بعض الوزراء تسببوا بأزمات ولا بد أن يقوم المشيشي بتعديل تركيبة الحكومة

دعا الخميس 10 ديسمبر، حسونة الناصفي، رئيس كتلة الاصلاح الداعمة لحكومة هشام المشيشي الي ادخال تعديلات ومراجعات عاجلة على تركيبة الحكومة.وقال الناصفي "المسؤول الحقيقي يُعرف معدنه وقت الأزمات" واستدرك قائلا لكن بعض الوزراء في حكومة المشيشي عجزوا عن ادارة الملفات المطروحة أمامهم وعجزوا عن ادارة الأزمات ويتصرفون كأن الحكومة لا تعنيهم بل الأكثر من ذلك أنهم تسببوا في الأزمات.وصرح الناصفي بأن الأمثلة على تسبب الوزراء بالأزمات كثيرة وذكر من بينها تصريحات بعض الوزراء في البرلمان التي وصفها بالتصريحات غير المسؤولة مشددا على أنه لا بد من تعديل تركيبة الحكومة.