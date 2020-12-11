   Om Kalthoum - يا ظالمني  

جوهر بن مبارك: الاعلام التونسي في مجمله تُحرّكه اللوبيات ومهّمته تغذية الاستقطابات الهامشية واستضافة أرذل الناس

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 09:15 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - قال الخميس 10 ديسمبر، الناشط السياسي والمستشار السابق برئاسة الحكومة، جوهر بن مبارك ان الاعلام التونسي يحركه المال السياسي والمصالح السياسية.
واعتبر بن مبارك أن التعاطي الاعلامي مع مختلف القضايا منذ الثورة كان تعاطيا سلبيا وغاب عنه الدور الحقيقي المتمثل اساسا في ايصال المعلومة الحقيقية للمواطنين.
وقال ان الاعلام في ضوء ذلك يقوم بتأجيج الاستقطابات الهامشية واستضافة أرذل الناس وفق تعيره بما يساهم في مشهد ضبابي يصعّب عملية الفهم والاختيار للمواطنين ويُرهق العملية الديمقراطية.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216693

Cartaginois2011  ()  |Vendredi 11 Decembre 2020 à 10h 21m |           
على كل القوى السياسية و المؤسسات الدستورية العمل دون تاخير على اصلاح الاعلام الذي تحرّكه اللوبيات الخارجية و الداخلية،وهو ينخر البلاد و يخلق الازمات و يغذّيها تحت سيطرة مطلقة لغرف تسيير،لا صلة لها بالخطوط التحريرية التي يبرّرون بها ذلك....والمصيبة ان الاعلام الذي تنتجه المؤسسات المموّلة من المال العام هي في طليعة ذلك،و تحت انظار المتصرّفين في هذه المؤسسات



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