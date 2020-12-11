جوهر بن مبارك: الاعلام التونسي في مجمله تُحرّكه اللوبيات ومهّمته تغذية الاستقطابات الهامشية واستضافة أرذل الناس

باب نات -

قال الخميس 10 ديسمبر، الناشط السياسي والمستشار السابق برئاسة الحكومة، جوهر بن مبارك ان الاعلام التونسي يحركه المال السياسي والمصالح السياسية.واعتبر بن مبارك أن التعاطي الاعلامي مع مختلف القضايا منذ الثورة كان تعاطيا سلبيا وغاب عنه الدور الحقيقي المتمثل اساسا في ايصال المعلومة الحقيقية للمواطنين.وقال ان الاعلام في ضوء ذلك يقوم بتأجيج الاستقطابات الهامشية واستضافة أرذل الناس وفق تعيره بما يساهم في مشهد ضبابي يصعّب عملية الفهم والاختيار للمواطنين ويُرهق العملية الديمقراطية.