لطفي المرايحي: لا مكان للإتحاد في حل الأزمة لانه جزء من المشكل وليس الحل

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لطفي المرايحي في حوار على قناة الزيتونة ان المشكلة في تونس اقتصادية تحيط بها ازمة سياسية عميقة.وأضاف لطفي المرايحي " يمكن اجراء حوار وطني لتشكيل حكومة انقاذ مع تطبيق الفصل 80 ثم استقالة حكومة هشام المشيشي".وتابع لطفي المرايحي " الحوار الوطني يجب ان يستثني الاتحاد العام التونسي للشغل مضيفا " لا مكان للإتحاد في حل الأزمة لأننا في دولة مؤسسات ولان هنالك جهات منتخبة منحت الشرعية الشعبية ولان الاتحاد جزء من المشكل وليس الحل".واضاف المرايحي موجها كلامه للاتحاد " يكفي من اللف والدوران وعلى الاتحاد ان يلزم حدوده كشريك اجتماعي للدفاع عن العمال"...