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لطفي المرايحي: لا مكان للإتحاد في حل الأزمة لانه جزء من المشكل وليس الحل

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 08:30 قراءة: 0 د, 33 ث
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لطفي المرايحي في حوار على قناة الزيتونة ان المشكلة في تونس اقتصادية تحيط بها ازمة سياسية عميقة.
وأضاف لطفي المرايحي " يمكن اجراء حوار وطني لتشكيل حكومة انقاذ مع تطبيق الفصل 80 ثم استقالة حكومة هشام المشيشي".
وتابع لطفي المرايحي " الحوار الوطني يجب ان يستثني الاتحاد العام التونسي للشغل مضيفا " لا مكان للإتحاد في حل الأزمة لأننا في دولة مؤسسات ولان هنالك جهات منتخبة منحت الشرعية الشعبية ولان الاتحاد جزء من المشكل وليس الحل".
واضاف المرايحي موجها كلامه للاتحاد " يكفي من اللف والدوران وعلى الاتحاد ان يلزم حدوده كشريك اجتماعي للدفاع عن العمال"...



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