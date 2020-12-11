   100% - Tarab ..  

بولبابه سالم: مذكرات حامد القروي زلزال سياسي لكننا شعب لا يقرأ و نخبنا بائسة و فاقدة للخيال

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 08:03 قراءة: 1 د, 13 ث
انتقد الكاتب و المحلل السياسي دعوات بعض النخب التونسية الى الانقلاب على الديمقراطية و تدخل الجيش في السياسة ، و اضاف في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان تلك النخب عاجزة و فاقدة للخيال و إنتاج الأفكار و تحن الى الدكتاتورية ، و قارنها بالنخب في الدول المتقدمة حيث تنجز التسويات التاريخية عندما يشتد الصراع السياسي .

من ناحية أخرى اعتبر بولبابه سالم ان مذكرات حامد القروي التي صدرت مؤخرا هي زلزال سياسي باعتبار الرجل مؤسس الحزب الدستوري الحر و يروي كيف اتصل بالباجي قايد السبسي لاقناعه بضرورة التحالف مع حركة النهضة اضافة الى اسرار أخرى ، و عاتب سالم الشعب التونسي لانه لا يقرأ .


و كتب بولبابه سالم :
"شعب لا يقرأ و نخب بائسة
مذكرات حامد القروي (كتاب جديد) تكشف الكثير من الأسرار وهو مؤسس الحزب الدستوري الحر ،، وهو الرجل الذي كلم الباجي قايد السبسي سنة 2014 ودعاه الى التحالف مع حركة النهضة (اكتفي بهذا الآن ) .
في الأزمات و عندما يشتد الصراع بين القيادات السياسية تخرج النخب المثقفة و تطرح حلولا و تسويات تاريخية (لاحظوا اجتماع ماكرون مع فلاسفة فرنسيين في اضطرابات السترات الصفراء ) ،، في تونس نخبنا كسولة او تدعو الى انقلاب لانها تفكر في مصالحها التي تتحقق تحت حماية المستبدين كما انهم يحتقرون الشعب الذي اهداهم الحرية ، اما مصلحة البلاد فهي آخر همهم .
نصيحتي لكم : طالعوا مذكرات حامد القروي و ستكتشفون العجب ،، انهم يستثمرون في الجهل .
تقول الحكمة : لا تخف أبدا على شعب يقرأ ."


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216689

Karimyousef  (France)  |Vendredi 11 Decembre 2020 à 08h 57m |           
هذا كلام حقيقي و لكن لا يمكن ان ننكر ان المشهد البرلماني يبعث على الغثيان.و انه مصدر احباط.انا شخصيا لا أشاهد هذه المهازل احتراما لنفسي.



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news

الجمعة 11 ديسمبر 2020 | 26 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:45 12:20 07:22 05:49
12°
 17° % 87 :الرطــوبة
تونــس 12°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
17°-1217°-1315°-1216°-1118°-12
  • Avoirs en devises
    22749,4

  • (10 dec)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,29491 DT        1$ =2,72995 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 dec)   1541,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة