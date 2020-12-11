بولبابه سالم: مذكرات حامد القروي زلزال سياسي لكننا شعب لا يقرأ و نخبنا بائسة و فاقدة للخيال

انتقد الكاتب و المحلل السياسي دعوات بعض النخب التونسية الى الانقلاب على الديمقراطية و تدخل الجيش في السياسة ، و اضاف في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان تلك النخب عاجزة و فاقدة للخيال و إنتاج الأفكار و تحن الى الدكتاتورية ، و قارنها بالنخب في الدول المتقدمة حيث تنجز التسويات التاريخية عندما يشتد الصراع السياسي .من ناحية أخرى اعتبر بولبابه سالم ان مذكرات حامد القروي التي صدرت مؤخرا هي زلزال سياسي باعتبار الرجل مؤسس الحزب الدستوري الحر و يروي كيف اتصل بالباجي قايد السبسي لاقناعه بضرورة التحالف مع حركة النهضة اضافة الى اسرار أخرى ، و عاتب سالم الشعب التونسي لانه لا يقرأ ."شعب لا يقرأ و نخب بائسةمذكرات حامد القروي (كتاب جديد) تكشف الكثير من الأسرار وهو مؤسس الحزب الدستوري الحر ،، وهو الرجل الذي كلم الباجي قايد السبسي سنة 2014 ودعاه الى التحالف مع حركة النهضة (اكتفي بهذا الآن ) .في الأزمات و عندما يشتد الصراع بين القيادات السياسية تخرج النخب المثقفة و تطرح حلولا و تسويات تاريخية (لاحظوا اجتماع ماكرون مع فلاسفة فرنسيين في اضطرابات السترات الصفراء ) ،، في تونس نخبنا كسولة او تدعو الى انقلاب لانها تفكر في مصالحها التي تتحقق تحت حماية المستبدين كما انهم يحتقرون الشعب الذي اهداهم الحرية ، اما مصلحة البلاد فهي آخر همهم .نصيحتي لكم : طالعوا مذكرات حامد القروي و ستكتشفون العجب ،، انهم يستثمرون في الجهل .تقول الحكمة : لا تخف أبدا على شعب يقرأ ."