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حمة الهمامي: على اليسار أن يكف من التذيل لعبير موسي كما كان بعضهم ذليلا لبن علي بحجة مكافحة النهضة

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 17:56 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - هاجم الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي في حوار عبر أمواج اذاعة الديوان اف ام اليوم الخميس من يسعون لاعادة التجمع عبر دعم خطاب عبير موسي.
وقال حمى الهمامي " من يريد عودة التجمع كالمراة التي هربت من مغتصبها الى شخص آخر يضربها".
وانتقد حمة الهمامي بعض الأطراف اليسارية التي تدعم عبير موسى والتجمع قائلا بأنهم اذيال لها كما كانوا اذيال لبن علي في التسعينات".
وتابع حمة الهمامي " إلى متى تظل تلك الأطراف تابعة للرجعية اليمينية بوجهيها الاسلاموي والتجمعي".

وختم حمة الهمامي قائلا" على اليسار أن يحفظ كرامته ويبتعد عن حبة التابع والذيل".




Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 216670

Sarramba  (Europe)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 19h 41m |           
Ah, Ha, Ah, Ha il, il, il , lui, lui, rrreste un petit, petit, un macro Neurone.... c'est extraordinaire c'est un miracle!!!???
Je suis sûr que Lénine et Staline se sont retournés dans.... le purgatoire de l'enfer !!!!

Falfoul  ()  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 19h 12m |           
حكة يعرفه شعار بن علي هرب هرب يا صبابة الشعب ... بداية موفقة

Radhbe  (France)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 18h 56m |           
ضد ضد

BenMoussa  ()  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 18h 42m |           
ماذا جرى !
هل انتم متأكدون ان هذا فعلا ما قاله حمة ؟
هل فعلا استفاق وعاد له رشده ؟
ارجو له ذلك

Observateur  (Canada)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 18h 32m |           
Il est temps que la gauche ait sa propre identité qui le caractériserait sans être l'ombre et le serviteur de quiconque.

Karimyousef  (France)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 18h 20m |           
C'est vrai ce que dit Hamma hammami concernant le fait une grande partie de la gauche qui a vendu son âme à ben Ali et ses sbires

Karimyousef  (France)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 18h 18m |           
C'est ce que dit Hamma hammami, c'était elwatad qui a travaillé la main dans la main avec ben Ali.
Le poct était resté toujours dans l'opposition.
Guiriani , l'ancien secrétaire du Rcd,a révélé que rahoui, fréquenté régulièrement دار التجمع



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