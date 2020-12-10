حمة الهمامي: على اليسار أن يكف من التذيل لعبير موسي كما كان بعضهم ذليلا لبن علي بحجة مكافحة النهضة

باب نات -

هاجم الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي في حوار عبر أمواج اذاعة الديوان اف ام اليوم الخميس من يسعون لاعادة التجمع عبر دعم خطاب عبير موسي.وقال حمى الهمامي " من يريد عودة التجمع كالمراة التي هربت من مغتصبها الى شخص آخر يضربها".وانتقد حمة الهمامي بعض الأطراف اليسارية التي تدعم عبير موسى والتجمع قائلا بأنهم اذيال لها كما كانوا اذيال لبن علي في التسعينات".وتابع حمة الهمامي " إلى متى تظل تلك الأطراف تابعة للرجعية اليمينية بوجهيها الاسلاموي والتجمعي".وختم حمة الهمامي قائلا" على اليسار أن يحفظ كرامته ويبتعد عن حبة التابع والذيل".