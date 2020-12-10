رئيس الجمهورية يزور جريح الثورة رضا الزلفاني في بيته بمنطقة سيدي عبد الحميد بسوسة

باب نات -

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الخميس 10 ديسمبر 2020 زيارة إلى جريح الثورة رضا الزلفاني في بيته بمنطقة سيدي عبد الحميد بسوسة.ومثلت هذه الزيارة وفق بلاغ رئاسة الجمهورية, فرصة للاطمئنان على صحة جريح الثورة والتأكيد مجددا على حرص رئيس الجمهورية على المتابعة المستمرة والدقيقة للأوضاع الصحية والاجتماعية لكل جرحى الثورة من مدنيين ومن أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتوفير ما يستحقونه من رعاية متواصلة.وأشار رئيس الدولة بالمناسبة إلى الدعم الذي ما فتئ يقدمه عدد من التونسيين المقيمين بالخارج ومعاضدتهم لمجهودات الدولة في توفير هذه الرعاية لمستحقيها، متوجها لهم بالشكر على وطنيتهم وحسهم الإنساني.