مخلوف يكشف: وزير المالية سحب 17 فصلا من قانون المالية وقطع الطريق على المخطط الذي كان يُعدّ لتونس إن تواصلت المداولات إلى اليوم

سيف الدين مخلوف

كشف الخميس 10 ديسمبر، النائب عن ائتلاف الكرامةأن وزير المالية سحب 17 فصلا من قانون المالية حتى لا تتواصل المداولات الي اليوم.وأفاد مخلوف بأن وزير المالية قطع بذلك الطريق على من وصفه المخطط الجهنمي الذي كان يُعدّ لتونس إن تواصلت المداولات إلى اليوم.واوضح قائلا "كان من المؤكد أن انقلابيي التيار والشعب واتحاد الخراب ومنظمات فرنسا وعملاء الإمارات وجمعيات المخنّثين .. كانوا يعدون ليوم دموي في المجلس بهدف التآمر على تبديل هيئة الدولة والانقلاب على المسار الديمقراطي".وتوجه مخلوف بالشكر لمن كشفوا هذا المخطط وقال "شكرا لكل الوطنيّين من داخل تحالف الشرّ المذكور أعلاه والذين وفاء منهم لتونس أفشوا كل ما كان يُخطط".وعلق قائلا "خطّة إفشال مساعي عرابي الانقلابات العسكرية نجحت بامتياز وأحدثت لدى الأوغاد شعورا عميقا بالخيبة والفشل وكان أثر الصدمة باديا على وجوههم الكالحة .. ولم يجدوا من بلسم يمسح أثر الصرفاڤ التاريخي سوى الانخراط في تكرار هستيري لمقطع " فلا عاش في تونس من خانها " لمئات المرات".