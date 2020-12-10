   Om Kalthoum - ليلة حب  

مخلوف يكشف: وزير المالية سحب 17 فصلا من قانون المالية وقطع الطريق على المخطط الذي كان يُعدّ لتونس إن تواصلت المداولات إلى اليوم

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 12:12 قراءة: 0 د, 48 ث
كشف الخميس 10 ديسمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة

سيف الدين مخلوف

أن وزير المالية سحب 17 فصلا من قانون المالية حتى لا تتواصل المداولات الي اليوم.

وأفاد مخلوف بأن وزير المالية قطع بذلك الطريق على من وصفه المخطط الجهنمي الذي كان يُعدّ لتونس إن تواصلت المداولات إلى اليوم.


واوضح قائلا "كان من المؤكد أن انقلابيي التيار والشعب واتحاد الخراب ومنظمات فرنسا وعملاء الإمارات وجمعيات المخنّثين .. كانوا يعدون ليوم دموي في المجلس بهدف التآمر على تبديل هيئة الدولة والانقلاب على المسار الديمقراطي".

وتوجه مخلوف بالشكر لمن كشفوا هذا المخطط وقال "شكرا لكل الوطنيّين من داخل تحالف الشرّ المذكور أعلاه والذين وفاء منهم لتونس أفشوا كل ما كان يُخطط".

وعلق قائلا "خطّة إفشال مساعي عرابي الانقلابات العسكرية نجحت بامتياز وأحدثت لدى الأوغاد شعورا عميقا بالخيبة والفشل وكان أثر الصدمة باديا على وجوههم الكالحة .. ولم يجدوا من بلسم يمسح أثر الصرفاڤ التاريخي سوى الانخراط في تكرار هستيري لمقطع " فلا عاش في تونس من خانها " لمئات المرات".


Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 216645

Mnasbad  (Tunisia)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 14h 41m |           
يا مخلوف يا معزبهم

RESA67  (France)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 14h 21m |           
La place de Merkhouf est en prison

RESA67  (France)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 14h 19m |           
La plage de Merkhouf est en prison

RESA67  (France)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 14h 17m |           
Les traîtres sont ceux qui ont trahi leurs électeurs et se sont alliés à Kalb Tounes et demandé l’aide du secrétaire général du RCD. Il ne s’agit nullement de Kais Said qui est resté fidèle à ses convictions. Ceux qui voient le contraire sont Kallabet el fista comme leur responsables politiques

RESA67  (France)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 14h 11m |           
El merkhouf nous parle en anglais maintenant? Sa place est en pension comme il aurait du être avant sa maudite élection.

Sarramba  (Europe)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 13h 25m |           
نطالب بتنفيذ الفصل 72 من المجلة الجزائية على رئيس روحو قيسر الأوحد و رئيس القواشة والملحدين والمخرّبين والانقلابين و"الفجرة الكفرة" والذين اختطفوه من رئاسة كل التونسيين وأرغوه بالإمبراطورية الجماهرية القذّافية 2... وهو يتبع فيهم كيف التوتو

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 12h 45m |           
يخونون تونس وشعب تونس
وينشدون " فلا عاش في تونس من خانها "
اللهم استجب لهم في هذا الدعاء
واجعل كيدهم في نحورهم وقنا شرورهم

Radhbe  (France)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 12h 21m |           
ائتلاف الكرامة رقم 1



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