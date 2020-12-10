امتياز جبائي لشراء السيارة الأولى: الكتلة الديمقراطية تصوّت ضد نفسها

باب نات -

تم الاربعاء 9 ديسمبر، في الجلسة العامة لمجلس النواب اسقاط مقترح لإضافة فصل في قانون المالية لسنة 2021 يتعلق بمنح امتياز جبائي لشراء السيارة الأولى لكل مواطن.وقد تقدمت الكتلة الديمقراطية بهذا المقترح الذي لم يحظى حتى بموافقة جميع نواب الكتلة نفسها صاحبة المبادرة.ولم يصوت مع اضافة هذا الفصل لقانون المالية سوى 19 نائبا في الوقت الذي تضم الكتلة الديمقراطية لوحدها 38 نائبا.واعتبر البعض أن نتيجة التصويت داخل الكتلة الديمقراطية يثبت أن الهدف لم يكن تمرير هذا المقترح بل فقط المزايدة على بقية الأطراف السياسية.يذكر أن الكتلة الديمقراطية رفضت عرض مقترحاتها بخصوص قانون المالية في لجنة التوافقات للتشاور بشأنها والتوصل الى توافقات حولها وخيّرت عرضها مباشرة في الجلسة العام دون تشاور.تجدر الاشارة أيضا الي أن المقترح المذكور ينص على التخفيض في الضرائب العائدة للدولة وليس في هامش ربح وكلاء السيارات والخواص على عكس ما يروّج له البعض بالحديث عن أن اسقاط المقترح يأتي في اطار خدمة اللوبيات فالبائع مستفيد في كل الحالات والدولة هي المتضرر الوحيد من هذا المقترح.