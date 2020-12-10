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أسامة الخليفي: كتلة الاجور بلغت 20 ألف مليار وهو ما يعادل ميزانية الدولة في سنة 2010

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 08:59 قراءة: 0 د, 55 ث
أكــد اليوم الخميس النائب عن كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي ، بأن عملية المصادقة على قانون مشروع المالية لم تكن سهلة نظرا للظروف التي يعيشها البرلمان.
وذّكر الخليفي في حوار لبرنامج ماتينال اذاعة شمس بإعتصام الكتلة البرلمانية داخل البرلمان,قائلا ورغم ذلك تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 برمته.
وأقر أسامة الخليفي بأن الميزانية لم تكن ميثالية .


وبخصوص مقترحات المعارضة التي تم اسقاطها ، قال الخليفي ’داخل الكتلة الديمقراطية نفسها صوتَ 13 نائبا فقط على هذه المقترحات ,بالاضافة الى أن المعارضة رفضت النقاش حول هذه المقترحات وتمت احالتها مباشرة على الجلسة العامة .

واشار أسامة الخليفي الى أن أن كتلة الاجور بلغت 20 ألف مليار وهو ما يعادل ميزانية الدولة ككل في سنة 2010 .

وفي ما يتعلق بالعنف الحاصل داخل البرلمان ،قال الخليفي لقد نبهنا سابقا من هذا الحوار العنيف الذي قد يقسم التونسيين .
وشدد على مساندتهم المطلقة للكتلة الديمقراطية .

وفي ما يتعلق بتصريحات النائب محمد العفاس، قال الخليفي ،هو عنف ضد المرأة , وقلب تونس ندد بهذا الخطاب منذ البداية وهي تصريحات خارج العصر والدستور وخارج تونس .

المصدر - شمس



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