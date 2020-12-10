رئيس الحكومة يلتقي وفدا عن الدكاترة الباحثين المعطلين

باب نات -

التأمت مساء يوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل أشرف عليها رئيس الحكومة هشام مشيشي وحضرها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ووفد عن الدكاترة الباحثين المعطلين، إلى جانب حضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، والوزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان.وأشار رئيس الحكومة في مستهل اللقاء إلى أن هذه الجلسة تفتتح سلسلة من اللقاءات للتفاعل مع أبرز مشاغل الدكاترة المعطلين عن العمل، وأهم مقترحاتهم وافكارهم باعتبارهم فئة نوعية قادرة على تقديم تصورات وأطروحات، والعمل المشترك معهم من أجل إيجاد حلول فعلية للحد من بطالة هذه الفئة.وأكد رئيس الحكومة أن الدولة يجب أن تستفيد من الخبرات والكفاءات العلمية للدكاترة، مضيفا أنه من غير المعقول أن تبقى هذه الفئة التي تعتبر من أبرز نخب البلاد على الهامش وأن لا يتم تثمين طاقاتها وأفكارها.من جهته أبرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن هذا اللقاء مثل فرصة لطرح مشكلة الدكاترة المعطلين الذين يعتبرون أبناء المصعد الاجتماعي وخريجي الجامعة التونسية والمدرسة العمومية، مضيفا أن هناك بوادر لانفراج مشكلة الدكاترة المعطلين عبر إيجاد الصيغ الملائمة لادماجهم في الدورة الاقتصادية والتربوية والاستفادة من خبراتهم في مجال البحث العلمي.