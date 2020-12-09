باب نات -

انتظم عشیة الأربعاء 09 دیسمبر 2020 بمقر وزارة الداخلیة موكب بإشراف "توفیق شرف الدین" وزیر الداخلیة تم خلاله إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بین وزارة الداخلية وجمعية "أنشر" حول تطویر نشر البیانات المفتوحة بالوزارة.وأكّد وزیر الداخلیة بالمناسبة انفتاح الوزارة على المجتمع المدني وانخراطھا في التوجھات الرامیة إلى تكریس الشفافیة وضمان حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة سیّما وأنّھا كانت سباقة منذ 17 جوان 2013 في فتح موقع واب مخصص للبیانات المفتوحة، معربا عن أمله في أن تحقّق اتفاقیة الشراكة والتعاون مع الجمعیة الأھداف المرجوة منھا وتجعل من وزارة الداخلیة وزارة نموذجیة تطبّق فیھا أفضل ممارسات البیانات المفتوحة.ومن جھته، ثمّن شرف الدین یعقوبي رئیس جمعیة "أنشر" المھتمة بمجال التحفیز على نشر المعلومات العمومیة طبقا لمقتضیات قانون النفاذ إلى المعلومة، الجھود التي تبذلھا وزارة الداخلیة في سبیل تكریس مبادئ الشفافیة والنفاذ إلى المعلومة ونشر البیانات المفتوحة، معربا عن اعتزاز الجمعیة بإرساء علاقة شراكة وتعاون مع وزارة الداخلیة في مجال النفاذ إلى المعلومة ونشر البیانات المفتوحة ومزید نشر ھذه الثقافة صلب ھیاكل الوزارة والاستجابة لتطلعات المواطن في هذا المجال.وتھدف الاتفاقیة بالخصوص إلى تطویر منصة قطاعیة للبیانات المفتوحة لوزارة الداخلیة وفقا للمعاییر الدولیة المعتمدة في المجال وكذلك المساعدة على إرساء الترابط البیني مع المنصة الوطنیة للبیانات المفتوحة إلى جانب التوعیة والتحسیس حول النفاذ إلى المعلومة والبیانات المفتوحة والتدریب على معالجة البیانات وفقا لمقتضیات البیانات المفتوحة صلب وزارة الداخلیة.