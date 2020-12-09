ارتفاع احتياطي تونس من العملة الاجنبية الى ما يعادل 7ر22 مليار دينار بما يغطي 158 يوم توريد

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 21:00 قراءة: 0 د, 45 ث
باب نات - ارتفع احتياطي النقد الاجنبي لتونس بتاريخ 9 ديسمبر 2020 الى 7ر22 مليار دينار مما سيمكن البلاد من تغطية وارداتها لمدة 158 يوما وفق بيانات البنك المركزي التونسي .


يذكر أن المبادلات التجاريّة لتونس مع الخارج سجّلت تراجعا ملحوظا خلال النصف الأوّل من سنة 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.


وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال خلال جلسة حوار مع الحكومة عقدت يوم 28 اكتوبر 2020 ان حاصل الدفوعات الخارجية للاقتصاد للسنوات 2019 و2020 أصبح إيجابيا بمعدل 3ر2 مليار دينار وهو ما ساهم بصفة كبيرة في تعزيز المخزون الوطني من العملة الاجنبية.



ويتحدد تطور المخزون الوطني من العملة الاجنبية بصفة اجمالية بتطور حاصلين أساسيين وهما حاصل دفوعات الخزينة وحاصل دفوعات الاقتصاد.

واتسمت سنوات 2016 و2017 و2018 بحاصل سلبي مرتفع للدفوعات الخارجية للاقتصاد بلغ معدل 6ر4 - مليار دينار وهو ما أدى إلى انخفاض الاحتياطيات من العملة خلال السنوات المذكورة بالرغم من الحاصل الايجابي لدفوعات الخزينة وفق العباسي.

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