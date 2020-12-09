وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا يمسح 11هك في بنزرت.

باب نات -

في إطار متابعة استرجاع العقارات الدولة الفلاحية المتصرف فيها بدون صفة ، استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية ببنزرت اليوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020 ، عقارا دوليا فلاحيا يمسح قرابة 11 هك كائنا بمنطقة " العريمة " التابعة لمعتمدية ماطر من ولاية بنزرت، وذلك تنفيذا لحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية ببنزرت. ويتمثل العقار المسترجع في أرض محترثة بعلية.وتمّ تسليم العقار المذكور لوحدة التصرّف في الأراضي المسترجعة بولاية بنزرت للتعهد به وحمايته إلى حين إعادة توظيفه في أحسن الآجال وفق التراتيب الإدارية الجاري بها العمل.جدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية الفلاحية المسترجعة بولاية بنزرت قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع 3050 هك تمّت اثر تنفيذ قرارات إخلاء وقرارات إسقاط حق وأحكام قضائية أوبصفة رضائية .