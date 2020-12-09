   Abdelhalim Hafed - ظلموه  

العلوي يقترح على التيار وحركة الشعب وقفا فوريّا لاطلاق النار الفايسيوكي والبرلماني والاعلامي

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 13:15 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - اقترح الاربعاء 9 ديسمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي هدنة على التيار الديمقراطي وحركة الشعب.

وعرض العلوي على التيار والشعب وقفا فوريّا وشاملا لإطلاق النار الفايسبوكي والبرلماني والإعلامي، مقابل التزام كلّ طرف باحترام حرّيّة التّعبير لدى الطّرف الآخر، و الكفّ عن الوصم والتّجريح وكلّ مظاهر العدوانيّة و"التّشنفخ" والإقصاء!.


وأشار العلوي الي أن هذه المبادرة فردية ولم يستشر فيها أحدا من قيادات ائتلاف الكرامة مهددا بالاستقالة في حال لاقت هذه المبادرة معارضة داخل الائتلاف.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216576

Sarramba  (Italy)  |Mercredi 09 Decembre 2020 à 14h 21m |           
سي العلوي، من الخطأ الفادح أن تتعدى مجلس ائتلاف الكرامة وتعرض على أحزاب "عدوة" وظالمة و منافسة الصّلح، في حين تعرّضِ زملائك في الائتلاف الى أشرّ الظّلم والسّب والشّتم، من دون موافقتهم مسبّقا على المبادرة... ثمّ تهدّد نفس الزّملاء بالاستقالة في صورةِ ما... تعني "شِدُّوني لا نْطِيحْ عْلِيكُم" و بذلك تضعهم أمام الأمر المقضيّ؟؟؟

أما الصّفْعة والِاهانة ستأتيكَ من الّذين مددْتَ يدكَ لهم، برفضهم وتجاهلهم واحتقار مبادرتكَ... و تبقى أنت الذّليل الخائب الخاسر الشّريد وحدك في تَركِينَة. لأنك لم تدرك أن تصرفاتهم مع الائتلاف والمسلمين هو "ٍأس المال" عندهم، بدونه لا وجود لهم.
لقد قالها أحدهم: "اذا أردت أن يفرّق الشّعب بينكَ وبين النّهضة و معها الائتلاف والمسلمين، عليك بسبّهم" يعني النهضة والمسلمين
و هذا يرجع بالأساس، لعدم تضامنك مع زملائك في الحزب، وعدم خبرتك بممارسة السياسة، وعدم دهائك و قِلّة حِنكتك و بصيرتك في قراءة تصرّفات العدوّ والمنافس؟؟؟
وللحديث وتحليل موقفك وعرضك الفاشل مسبّقا، بقية

أرج أن لا تكون العاقبة وخيمة مع زملائك في الحزب بعد تعجّلك و"تَفَرْفُطِكَ" الصبياني



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 | 24 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:19 07:20 05:48
11°
 15° % 76 :الرطــوبة
تونــس 11°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
15°-1115°-916°-1217°-1315°-12
  • Avoirs en devises
    22183,6

  • (8 dec)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,29629 DT        1$ =2,72348 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 dec)   1658,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة