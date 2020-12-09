العلوي يقترح على التيار وحركة الشعب وقفا فوريّا لاطلاق النار الفايسيوكي والبرلماني والاعلامي

باب نات -

اقترح الاربعاء 9 ديسمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي هدنة على التيار الديمقراطي وحركة الشعب.وعرض العلوي على التيار والشعب وقفا فوريّا وشاملا لإطلاق النار الفايسبوكي والبرلماني والإعلامي، مقابل التزام كلّ طرف باحترام حرّيّة التّعبير لدى الطّرف الآخر، و الكفّ عن الوصم والتّجريح وكلّ مظاهر العدوانيّة و"التّشنفخ" والإقصاء!.وأشار العلوي الي أن هذه المبادرة فردية ولم يستشر فيها أحدا من قيادات ائتلاف الكرامة مهددا بالاستقالة في حال لاقت هذه المبادرة معارضة داخل الائتلاف.