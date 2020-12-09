   Abdelhalim Hafed - ظلموه  

اتحاد الفلاحين يدعو الى تهدئة الاوضاع وتجميع الفرقاء والانتصار للغة الحوار

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 12:13 قراءة: 1 د, 6 ث
باب نات - عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 في جلسة طارئة لتدارس مستجدات الوضع العام بالبلاد والاحداث التي جرت يوم الاثنين بمجلس نواب الشعب وأكد على مايلي :


ادانته الشديدة وشجبه لكل اشكال العنف المادي واللفظي مهما كان ماتاه ورفضه لخطابات الكراهية التي لن تزيد الشعب التونسي الا احباطا


انشغاله العميق تجاه ما تعيشه بلادنا من تصاعد خطابات التشنج والتوتر والعنف لغاية بث الفرقة والانقسام وهو انحراف خطير لا يمت بصلة لاهتمامات الشعب ولمشاغله الحقيقية وما ينتظره من حلول عملية لما يعانيه حاليا من اوضاع اقتصادية واجتماعية وصحية متردية مما ادى الى تنامي الاحتجاجات وتعطيل مواقع الانتاج.

يشدد على ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الاوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا

يدعو الى تكثيف التنسيق بين المنظمات الوطنية حتى تقوم بدورها الرائد في تهدئة الاوضاع وتجميع الفرقاء والانتصار للغة الحوار ومبدا التوافق من اجل انقاذ تونس والنهوض بشعبها وطرح القضايا الجوهرية التي تشغل باله في التنمية والتشغيل وكرامة العيش في اطار خارطة طريق تكون ثمرة حوار وطني ومقاربة تشاركية . كما يؤكد على الدور المحوري للمنظمات الوطنية في الدفاع عن مصالح منظوريها .
يجدد تاكيده على ان في احترام المؤسسات المنتخبة احتراما لارادة الشعب ويدعو جميع القوى السياسية الى التحلي بروح المسؤولية الوطنية و ضبط النفس وتغليب لغة العقل وعدم الانجرار لفخاخ العنف والفوضى والتعالي عن التجاذبات و الحسابات الضيقة وان يضعوا نصب اعينهم المصلحة العليا لبلادنا .


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