والدة الطبيب الفقيد للسياسيين: اتقوا الله وادّوا الأمانات ويزّي مالانقسام... كونوا اخوة وعائلة وانقذوا تونس من الفقر

باب نات -

استضاف الثلاثاء 8 ديسمبر، الاعلامي نوفل الورتاني، الحاجة يمينة، والدة الطبيب الفقيد بدر الدين العلوي التي قالت أن ابنها فداء لكل الأطباء وأن حادثة وفاة ابنها يجب أن تكون نقطة انتقال.وأوضحت أن ما تطالب به هو فقط أن يتم تجديد المستشفيات والتجهيزان من رمادة الي جندوبة وفي كل المناطق المهمشة في البلاد داعية من يحكمون الي وضع بصتهم وانقاذ تونس.واعتبرت أن حق ابنها هو أن يتم تسخير مال الدولة للدولة وأن يتم الشروع في اصلاح البلاد في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي مشدّدة على أن تونس جسد والطبيب روحها وقلبها.ووجّهت والدة الطبيب الفقيد رسالة الي مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد قائلة "اتقوا الله وادوا الأمانات لأهلها وحطو يديكم في يدين بعضكم ويزي مالانقسام، كونو اخوة وعايلة وانقذوا تونس".وحظيت مداخلة الحاجة يمينة باعجاب كبير من نشطاء موقع الفايسبوك الذين اعتبروا الحاجة يمينة، نموذجا للمرأة التونسية، المناضلة والوطنية حسب تعبير النشطاء.ووجّه عديد النشطاء تحيّة للاعلامي نوفل الورتاني على استضافته الحاجة يمينة مشيرين إلى أن سبب تغييبها في أغلب وسائل الاعلام التونسية واضح فهي لا تمثل نموذج المرأة الذي يتم التسويق له حسب تقدير النشطاء.