   Abdelhalim Hafed - ظلموه  

والدة الطبيب الفقيد للسياسيين: اتقوا الله وادّوا الأمانات ويزّي مالانقسام... كونوا اخوة وعائلة وانقذوا تونس من الفقر

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 11:12 قراءة: 0 د, 55 ث
باب نات - استضاف الثلاثاء 8 ديسمبر، الاعلامي نوفل الورتاني، الحاجة يمينة، والدة الطبيب الفقيد بدر الدين العلوي التي قالت أن ابنها فداء لكل الأطباء وأن حادثة وفاة ابنها يجب أن تكون نقطة انتقال.

وأوضحت أن ما تطالب به هو فقط أن يتم تجديد المستشفيات والتجهيزان من رمادة الي جندوبة وفي كل المناطق المهمشة في البلاد داعية من يحكمون الي وضع بصتهم وانقاذ تونس.


واعتبرت أن حق ابنها هو أن يتم تسخير مال الدولة للدولة وأن يتم الشروع في اصلاح البلاد في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي مشدّدة على أن تونس جسد والطبيب روحها وقلبها.

ووجّهت والدة الطبيب الفقيد رسالة الي مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد قائلة "اتقوا الله وادوا الأمانات لأهلها وحطو يديكم في يدين بعضكم ويزي مالانقسام، كونو اخوة وعايلة وانقذوا تونس".

وحظيت مداخلة الحاجة يمينة باعجاب كبير من نشطاء موقع الفايسبوك الذين اعتبروا الحاجة يمينة، نموذجا للمرأة التونسية، المناضلة والوطنية حسب تعبير النشطاء.
ووجّه عديد النشطاء تحيّة للاعلامي نوفل الورتاني على استضافته الحاجة يمينة مشيرين إلى أن سبب تغييبها في أغلب وسائل الاعلام التونسية واضح فهي لا تمثل نموذج المرأة الذي يتم التسويق له حسب تقدير النشطاء.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 216563



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 | 24 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:19 07:20 05:48
11°
 15° % 76 :الرطــوبة
تونــس 11°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
15°-1115°-916°-1217°-1315°-12
  • Avoirs en devises
    22183,6

  • (8 dec)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,29629 DT        1$ =2,72348 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 dec)   1658,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة