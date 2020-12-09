   Farid - بساط الريح  

يسطو على محل وينهب قطع غيار الدراجات النارية بقيمة 30 ألف دينار

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 10:56 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - تمكنت فرقة الأبحاث العدلية ببن عروس يوم أمس 8 ديسمبر ، من القاء القبض على أحد متساكني منطقة بومهل، بعد تعمده سرقة كمية هامة من قطع غيار الدراجات النارية بقيمة 30 ألف دينار، من محل في شكل مستودع لتصليحها وبيعها.

وقد تمكنت الوحدة المذكورة من استرجاع المسروق وتسليمه لصاحبه ....


باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.


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