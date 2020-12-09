الحبيب بوعجيلة: سامي الطاهري يسعى للانقلاب لان من مصلحته توقف المسار الديمقراطي

باب نات -

قال المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة في حوار على قناة الزيتونة انه يبرئ الاتحاد العام التونسي للشغل من دور له في الدعوة للانقلاب على المسار السياسي والديمقراطي في البلاد.وأضاف الحبيب بوعجيلة " الأمين العام لاتحاد الشغل تحدث عن حوار وطني وهو الموقف الرسمي للمنظمة الشغيلة وهي بعيدة فكريا عن نظريات الانقلاب".وعلق الحبيب بوعجيلة على دعوة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري للانقلاب على المنظومة الديمقراطية مفهومة من كون ان هذا الشخص يرغب في توقف المسار الديمقراطي.وتابع الحبيب بوعجيلة " سامي الطاهري من تيار سياسي معين وهو غير مستفيد من العملية الديمقراطية".