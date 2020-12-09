بولبابه سالم للاذاعة الوطنية: محاولات إحياء استقطاب 2013 ستفشل و تونس ستتجاوز مصاعبها

باب نات - اعتبر الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في حديث للاذاعة الوطنية ان الوضع السياسي الحالي مع تصاعد الخطاب العنيف و محاولة ترذيل العمل البرلماني ستفشل و من يراهن على استعادة استقطابات 2013 لم يدرك ان الشعب التونسي اليوم تغير كما تغيرت اهتماماته التي صارت متجهة نحو البحث عن لقمة العيش مع تزايد الأزمة الاقتصادية .

و لاحظ ان الاشتباك السياسي يصل الى حافة الهاوية ثم يقع احتواؤه و شدد على ان قطار الديمقراطية لن يتوقف و المستقبل سيكون افضل رغم المصاعب .



