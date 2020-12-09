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بولبابه سالم للاذاعة الوطنية: محاولات إحياء استقطاب 2013 ستفشل و تونس ستتجاوز مصاعبها

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 06:55 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - اعتبر الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في حديث للاذاعة الوطنية ان الوضع السياسي الحالي مع تصاعد الخطاب العنيف و محاولة ترذيل العمل البرلماني ستفشل و من يراهن على استعادة استقطابات 2013 لم يدرك ان الشعب التونسي اليوم تغير كما تغيرت اهتماماته التي صارت متجهة نحو البحث عن لقمة العيش مع تزايد الأزمة الاقتصادية .
و لاحظ ان الاشتباك السياسي يصل الى حافة الهاوية ثم يقع احتواؤه و شدد على ان قطار الديمقراطية لن يتوقف و المستقبل سيكون افضل رغم المصاعب .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216550

Aziz75  (France)  |Mercredi 09 Decembre 2020 à 07h 32m |           
الكل يعرف منبع الخراب و يغمض عينيه. ينبغي المساءلة ثم المصالحة. هناك أشخاص و منظمات وطنية ليس لها من الوطنية إلا الإسم. قطار الإنتقالي بحول الله وقوته لن يتوقف، فما على الذين أرادوا ركوبه أن يسرعوا قبل أن يزيد من سرعته.



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