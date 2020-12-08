سعيدان يرد على الراجحي " ما تم عرضه ليس مسرحية وجدنا في قصر سيدي بوسعيد عدة خزائن فيها كميات كبيرة من المجوهرات والأموال"

باب نات - كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان والعضو السابق للجنة عبد الفتاح عمر ان المشاهد التي تم تداولها للاموال التي تم حجزها في قصر سيدي الظريف حقيقية وليست من نسج الخيال.
واضاف سعيدان " في2011 في قصر سيدي الظريف وجدنا عدة خزائن فيها كميات كبيرة من المجوهرات العالم وعدة ملايين بالعملة التونسية والأجنبية".
وتابع عز الدين سعيدان " ذهلنا من طريقة اخفاء تلك الاموال خلف المكتبة واردنا توثيق كل شيئ عبر وسائل الاعلام".
واكد سعيدان ان اللجنة كان فيها قضاة وخبراء ومحامي متابعا " من الصدمة طالبنا الجميع بالصمت حتى يتم البت في الملف ثم عرض المشاهد لكن السلطات لم تلتزم بذلك وعرضت الفيديو الشهير". واضاف سعيدان " تلك الاموال قدرت حينها ب40 مليار لكنها اليوم تصل الى 100 مليار".
ووجه سعيدان كلامه لفرحات الراجحي " اريد ان اسالك لو ان ذلك الفيديو مسرحية هل ان المجوهرات قمنا بجلبها من منازلنا".
جدير بالذكر ان وزير الداخلية الاسبق فرحات الراجحي نفى صحة الفيديو قائلا انها مسرحية غير حقيقية.
وكان البنك المركزي أصدر يوم الثلاثاء 8 ديسمبر بلاغا ردّ فيه على ما يتم تداوله بخصوص الأموال التي تم العثور عليها في قصر سيدي الظريف خلال شهر فيفري 2011 مبينا حيثيات العملية ومآل الأموال المصادرة أو المحجوزة مذكّرا بأنه قد صدر في هذه القضية الحكم عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011 الذي قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.
ويُذكر أنّ وزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس نواب الشعب فرحات الراجحي كان قد صرّح بأنّ حجز الأموال في قصر سيدي الظريف المملوك للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي كان مسرحية من الهيئة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والتي ترأسّها المرحوم عبدالفتاح عمر. وتحدّى الراجحي الجميع بإخبار التونسيين عن مصير تلك الأموال.
واضاف سعيدان " في2011 في قصر سيدي الظريف وجدنا عدة خزائن فيها كميات كبيرة من المجوهرات العالم وعدة ملايين بالعملة التونسية والأجنبية".
وتابع عز الدين سعيدان " ذهلنا من طريقة اخفاء تلك الاموال خلف المكتبة واردنا توثيق كل شيئ عبر وسائل الاعلام".
واكد سعيدان ان اللجنة كان فيها قضاة وخبراء ومحامي متابعا " من الصدمة طالبنا الجميع بالصمت حتى يتم البت في الملف ثم عرض المشاهد لكن السلطات لم تلتزم بذلك وعرضت الفيديو الشهير". واضاف سعيدان " تلك الاموال قدرت حينها ب40 مليار لكنها اليوم تصل الى 100 مليار".
ووجه سعيدان كلامه لفرحات الراجحي " اريد ان اسالك لو ان ذلك الفيديو مسرحية هل ان المجوهرات قمنا بجلبها من منازلنا".
جدير بالذكر ان وزير الداخلية الاسبق فرحات الراجحي نفى صحة الفيديو قائلا انها مسرحية غير حقيقية.
وكان البنك المركزي أصدر يوم الثلاثاء 8 ديسمبر بلاغا ردّ فيه على ما يتم تداوله بخصوص الأموال التي تم العثور عليها في قصر سيدي الظريف خلال شهر فيفري 2011 مبينا حيثيات العملية ومآل الأموال المصادرة أو المحجوزة مذكّرا بأنه قد صدر في هذه القضية الحكم عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011 الذي قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.
ويُذكر أنّ وزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس نواب الشعب فرحات الراجحي كان قد صرّح بأنّ حجز الأموال في قصر سيدي الظريف المملوك للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي كان مسرحية من الهيئة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والتي ترأسّها المرحوم عبدالفتاح عمر. وتحدّى الراجحي الجميع بإخبار التونسيين عن مصير تلك الأموال.
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