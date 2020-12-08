   Abdelhalim Hafed - جانا الهوى جانا  

كلّنا عاهرات حتي تسقط السلطة الأبوية، أبرز شعار رفعته بطلة أولاد مفيدة أمام البرلمان

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 20:52 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - نظّمت الثلاثاء 8 ديسمبر جمعية النساء الديمقراطيات تحرّكا احتجاجيا أمام البرلمان تنديدا بتصريحات محمّد العفاس التي اعتبرت الجمعية أنها تتضمّن اهانة للمرأة التونسية.
وشاركت في هذا التحرّك الاحتجاجي عدد من الناشطات النسويات وكان لافتا مشاركة بطلة مسلسل أولاد مفيدة عزّة السليماني التي مثّلت دور زينة في هذا التحرّك.
وقد رفعت "زينة" لافتة أثارت عديد التعليقات الساخرة على الفايسبوك وكُتب على اللافتة "كلّنا عاهرات حتي تسقط السلطة الأبوية!! الحكومة!!".
وقد نشرت عزّة السليماني صورتها في المسيرة على صفحتها بموقع أنستغرام مرفوقة بهاشتاج "عاهرات غاضبات" واكتفى عديد النشطاء بالتعليق قائلين "الحمد لله.. شهد شاهد من أهلها".



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