ائتلاف الكرامة يقدم مبادرة تشريعية لإنصاف اليهود التونسيين

باب نات -

قدم ائتلاف الكرامة مبادرة تشريعية جديدة اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر بهدف إنصاف اليهود التونسيين بتغيير الفصل 292 من مجلّة المرافعات المدنية والتجاريّة .وقال مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك " ائتلاف الكرامة يواصل عمله التشريعي بهدف إصلاح القوانين البالية .. ويتقدم بالمبادرة التشريعية رقم 23 .. وذلك بهدف تغيير كلمة " الإسرائيليّين " بلفظ " اليهود " من الفصل 292 من مجلّة المرافعات المدنية والتجاريّة ..وتابع سيف الدين مخلوف ان "اليهود التونسيّون إخواننا في الوطن وهم أصيلون في هذه الأرض وجذورهم ضاربة بيننا منذ آلاف السنين .. ومن غير المعقول نسبتهم إلى جنسيّة أخرى غير الجنسيّة التونسيّة ..