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رئاسة مجلس النواب تدين الاعتداء بالعنف على النائب المؤسس أسامة الصغير

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 18:14 قراءة: 0 د, 35 ث
عبرت اليوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2020، رئاسة مجلس نواب الشعب عن إدانتها، للإعتداء بالعنف الذي تعرض له النائب في البرلمان عن حركة النهضة أسامة الصغير أمام المجلس.

ودعت رئاسة البرلمان في بيان لها، السطات الأمنية إلى فتح تحقيق في الحادثة وتوفير الحماية اللازمة للنواب، مؤكدة نبذها للإعتداء على الحرمة الجسدية والممتلكات.


وطالبت جميع القوى الوطنية والأحزاب والمنظمات الى إدانة العنف مهما كان مأتاه، وحثت على المحافظة على السلم الأهلي والدفاع عن القيم الديمقراطية

وكان النائب عن كتلة حركة النهضة أسامة الصغير، أكد اليوم 8 ديسمبر 2020، تعرضه للاعتداء في مدخل باب مجلس نواب الشعب من قبل عدد من النشطاء في "جمعية النساء الديمقراطيات" خلال تنفيذهم وقفة احتجاجية، ما تسبب في تهشيم جزء من سيارته، وفق تصريحه.

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