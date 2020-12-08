نقابة الصحفيين تعلن تعليق الاضراب العام المقرر ليوم الخميس

باب نات -

في إطار حرص الطرفين على فتح باب الحوار أمام كافة المبادرات الرامية لفض الإشكاليات المتعلقة بالمطالبة المشروعة والمزمنة القطاع الصحفي وتحسين مناخ العمل به، انعقدت سلسة من المشاورات بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و رئاسة الحكومة تم الاتفاق فيها اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 على ما يلي:*تنشر الاتفاقية بعد ملائمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية مع ما ورد بالاتفاقية من قبل لجنة تضم كافة الاطراف المتداخلة تنتهي أشغالها في أجل لا يتجاوز الشهرين*تعميم خطة ملحق اعلامي على جميع المؤسسات العمومية وتكون حصرا على خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار* تسوية وضعية 36 صحفيا ومصورا صحفيا بالمؤسسات الاعلامية العمومية*التعهد بالتسريع في مسار التفويت في المؤسسات الاعلامية المصادرة مع ضمان الدولة للحقوق الاقتصاية والاجتماعية للصحفيين العاملين بها ضمن عقود التفويت.*الحاق اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بمؤسسة الاذاعة التونسية ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك ويكون ذلك في اجل أقصاه ماي 2021*تنظيم مؤتمر وطني حول السياسات العمومية في مجال الاعلام*تعيين رئيس مدير عام لمؤسسة الاذاعة التونسية في أفضل الآجال مع احترام شروط التعيين والملائمة للخطة وباعتماد الرأي المطابق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري*احداث الوكالة الوطنية للتصرف في الاشهار العمومي بأمر حكوميوعلى ضوء ذلك تم تعليق الاضراب العام المقرر ليوم الخميس 10 ديسمبر 2020إلى حين نشر الاتفاقية