بشر الشابّي ردّا على الرّحوي: ثابت بالملفات أن المتاجرين بدم الشهيدين بلعيد والبراهمي هوما الّي قتلوهم

باب نات - شدّد الثلاثاء 8 ديسمبر، النائب عن حركة النهضة بشر الشابي على ضرورة أن تتم ادانة العنف مهما كان مصدره معتبرا أن ما يحصل اليوم هو نتيجة لما شهده البرلمان السنة الفارطة من عنف كان بعض الأطراف يستحلاو فيه لأنه موجّه ضدّ خصم سياسي وفق تعبيره.
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة نبّه بشر الشابي، إلى أن ما ورد في المداخلة التي سبقته على لسان النائب منجي الرحوي من "اتهامات وكذب" يعدّ عنفا.
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وقال الشابي معلّقا على تجديد الرحوي اتهام النهضة بالاغتيالات " شكري والحاج البراهمي راهم موش شهداؤهم هوما بل هم شهداء الوطن وثابت بالملفات الّي هوما قتلوهم".
وتابع مخاطبا من يعتبرهم المتاجرين بدم الشهيدين " بالاعلام ما تنجموش تغالطو الشعب التونسي وكل شي ثابت في الملفات".
يذكر أن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي سبق له أن صرّح تصريحا مشابها وقال إن التاريخ سيثب أن من قتلوا الشهيدين هم من المقربين منهم وحضروا في جنازاتهم".
رابط الفيديو
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة نبّه بشر الشابي، إلى أن ما ورد في المداخلة التي سبقته على لسان النائب منجي الرحوي من "اتهامات وكذب" يعدّ عنفا.
رابط الفيديو
وقال الشابي معلّقا على تجديد الرحوي اتهام النهضة بالاغتيالات " شكري والحاج البراهمي راهم موش شهداؤهم هوما بل هم شهداء الوطن وثابت بالملفات الّي هوما قتلوهم".
وتابع مخاطبا من يعتبرهم المتاجرين بدم الشهيدين " بالاعلام ما تنجموش تغالطو الشعب التونسي وكل شي ثابت في الملفات".
يذكر أن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي سبق له أن صرّح تصريحا مشابها وقال إن التاريخ سيثب أن من قتلوا الشهيدين هم من المقربين منهم وحضروا في جنازاتهم".
رابط الفيديو
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