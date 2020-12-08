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افرج عنه أثر عفو رئاسي .... يربي الكلاب الشرسة ويروج المخدرات بالمؤسسات التربوية

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 11:53 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير من الاطاحة ببارون ترويج المخدرات امام المؤسسات التربوية وفي الأوساط الشبابية وذلك .بعد سلسلة من المراقبات والتحريات

وكشفت الابحاث معه انه يعمد الى تربية كلاب شرسة داخل منزله ليطلقها لاحقا على اعوان الامن في صورة القبض عليه .


وبتفتيش منزله بعد استشارة النياية العمومية تم حجز كمية هامة من مخدر الزطلة ومبلغ مالي يناهز العشرة آلاف دينار متأتية من ترويج المخدرات .

واعترف المتهم بترويج المخدرات منذ خروجه من السجن اثر عفو رئاسي ....

وتم الاحتفاظ به باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

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