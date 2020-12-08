وقفة احتجاجية لنواب الدستوري الحر أمام مكتب الغنوشي

نفذ اليوم نواب كتلة الحزب الدستوري الحر وقفة إحتجاجية للتعبير عن رفضهم لتعيين محمد الغرياني آخر امين عام لحزب التجمع المنحل ،مستشارا لرئيس البرلمان راشد الغنوشي.وعبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موس عن إعتزام الكتلة رفع قضية طبق الفصل96 واعداد عريضة ضد رئيس الحكومة لالغاء الامر الحكومي ةلذي تم من خلاله تعيين الغرياني سيتم إيداعهم حسب قولها مباشرة اثر رفع إضراب القضاة.