   Farid - الربيع  

من البرلمان: 500 شخص يشاهدون البث المباشر للقناة الوطنية و20 الف شخص يشاهدون البث المباشر لمخلوف

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 09:38 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - نشر مساء الاثنين 7 نوفمبر، النائب سيف الدين مخلوف فيديو في صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك تزامنا مع برنامج مباشر بثته القناة الوطنية من البرلمان.

وبيّن مخلوف ان بلاتو التلفزة العمومية قام بسلخ ائتلاف الكرامة باستضافة الجميع ما عدى ائتلاف الكرامة في ممارسات تتعارض مع ابجديات الاعلام.


وأشار الي أن الفيديو الذي بثه تفوق في نسبة المشاهدة على القناة الوطنية ونشر صورة في الغرض توضّح ان عدد مشاهدي بثّه المباشر تجاوز 20 ألف شخص في حين ان عدد متابعي القناة الوطنية لم يتجاوز 600 شخص وعلق قائلا "اضحكوا بالواحد...".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216488

Tresor  ()  |Mardi 08 Decembre 2020 à 11h 47m |           
راجل وسيد الرجال .
كلّ من له ذرّة كرامة ووطنية في قلبه عليه أن يقف ويساند سيف الدّين مخلوف ورفاقه الأبطال الصّادقين .أناشد محامي تونس وقضاتها الشرفاء وعموم التونسيين بأن لا يتركوا شباب ااتلاف الكرامة بمفردهم في مواجهة المافيا وعملائها ومرتزقتها .
أتمنّى من كلّ قلبي أن يتصالح أبناء النهضة والوطد ويتركوا ما بينهم من أحقاد ويتّحدوا في مواجهة هاته المافيا التي مرّت إلى السرعة القصوى وكل الشعب التونسي سيكون معكم .
المجد لتونس وشرفاءها

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 10h 46m |           
أخبار الوطنية اليوم على شكل توجيهات الرئيس في الثمانينات من القرن الماضي



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 | 23 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:20 05:47
18°
 20° % 42 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-1214°-1015°-917°-1218°-12
  • Avoirs en devises
    22125,4

  • (7 dec)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,30615 DT        1$ =2,72534 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 dec)   1664,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة