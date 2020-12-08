من البرلمان: 500 شخص يشاهدون البث المباشر للقناة الوطنية و20 الف شخص يشاهدون البث المباشر لمخلوف

باب نات -

نشر مساء الاثنين 7 نوفمبر، النائب سيف الدين مخلوف فيديو في صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك تزامنا مع برنامج مباشر بثته القناة الوطنية من البرلمان.وبيّن مخلوف ان بلاتو التلفزة العمومية قام بسلخ ائتلاف الكرامة باستضافة الجميع ما عدى ائتلاف الكرامة في ممارسات تتعارض مع ابجديات الاعلام.وأشار الي أن الفيديو الذي بثه تفوق في نسبة المشاهدة على القناة الوطنية ونشر صورة في الغرض توضّح ان عدد مشاهدي بثّه المباشر تجاوز 20 ألف شخص في حين ان عدد متابعي القناة الوطنية لم يتجاوز 600 شخص وعلق قائلا "اضحكوا بالواحد...".