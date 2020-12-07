رمادة : إحباط محاولة تهريب 255 الف حبة دواء مخدر بقيمة 2.65 مليون دينار

باب نات -

في إطار التصدي لعمليات التهريب على الشريط الحدودي للبلاد التونسية، تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الحرس الديواني بتطاوين ومصالح الجيش الوطني برمادة صباح يوم الإثنين 07 ديسمبر 2020 من إحباط محاولة تهريب 255 ألف حبة دواء مخدر نوع pregalin محملة على متن شاحنة رباعية الدفع لم يمتثل سائقها إلى إشارات أعوان الجيش الوطني بالوقوف بالمنطقة العسكرية مما أجبرهم على إطلاق أعيرة نارية في اتجاه الشاحنة أصيب على إثرها مرافق السائق على مستوى الكتف والصدر حيث تم نقله إلى المستشفى الجهوي بتطاوين لتلقي الإسعافات وحالته مستقرة.وتبين أن الشاحنة دون وثائق حيث تم نقلها ومرافقة السائق إلى مقر فرقة الحرس الديواني بتطاوين و تحرير محضر حجز في الغرض.ووفق بلاغ للديوانة قدرت القيمة الجملية للمحجوز ب2.65 مليون دينار .