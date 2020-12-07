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وزير العدل يلتقي سفير سويسرا بتونس

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 14:13 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - مثّلت متابعة الصعوبات العالقة بخصوص بعض الأموال و المبالغ المودعة في البنوك السويسرية والتي لم يتم إلى حد الآن تمكين الدولة التونسية من استرجاعها أبرز المسائل التي تم التطرق إليها خلال اللقاء الذي جمع صباح اليوم وزير العدل محمد بوستة بسفير سويسرا بتونس ايتيان تيفوز، حيث تمّ التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لمزيد التنسيق وتذليل هذه الصعوبات المتعلقة بها، باعتبار أن هذا الملف يبقى محل متابعة قضائية من قبل القضاء التونسي والقضاء السويسري وقد شهد على امتداد السنوات الماضية القيام بعديد الإجراءات القضائية قصد التوصل إلى نتائج إيجابية فيه، كما ثمن وزير العدل التجاوب المسجل من قبل الطرف السويسري في الغرض.


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