بسيس يُعلّق على خطأ وزارة الصحة " تصوّروا عندنا زر نووي وجاء في يد المسؤول الي عمل بيان حظر التجوّل"

سخر الإعلامي بسيّس من الاضطراب الذي حصل في بلاغ وزارة الصحة وتراجع الوزارة بعد اكتشافها لخطا ورد فيه وقيامها بتصحيحه ليصبح الحظر حتى 30 ديسمبر الجاري بعد أن كان في 31 مارس.وقال بسيس انه يحمد الله بان الخطا في مجرد بلاغ مضيفا " تصوّروا عندنا زر نووي وجاء في يد المسؤول الي عمل بيان حظر التجوّل"."ربي يعرف آش يعمل كي كل بلاد يعطيها اختصاصها…. مالعهد الحفصي لليوم اختصاصنا فطاير وعصيدة وكسكسي وطواجن وشوية سياحة وتشيشة ديمقراطية خلطنالها السنوات هاذي…تخيل خصنا ربي في الظروف هاذي بحقيبة نووية وزر نووي محطوط في يد واحد كيما صديقنا المسؤول متع وزارة الصحة الي عمل البيان متع حظر التجوال وحط فيه نهار31 مارس ومبعد قال نفدلك يا لولاد راهو ل30 ديسمبر…. في قعدة من قعداتو جمعيتو تمركي البونطو الخامس ينجم يتهز ويتنفض ويجي فوق الزر النووي……لكن بربي سؤال للعباد الي خاضت بعد البلاغ لول متع وزارة الصحة وما فهمتش علاش :ياخي في بلادنا فمة فرق بين 30 ديسمبر والا 31 مارس والا 80 سبتمبر ؟؟؟".