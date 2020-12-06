حدائق قرطاج- القبض على شخص من أجل التحيل

إثر تعهد وحدات منطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج بالبحث في قضيتي تحيل تضرر فيها شخصين ( 47 و51 سنة) من قبل شخص (يحمل جنسية دولة مجاورة) أوهمهما بقدرته على التوسط لفائدتهما في الحصول على تأشيرات سفر لأوروبا مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره 2500 دولار.تمكنت الوحدات المذكورة مساء يوم 03 ديسمبر 2020، بعد القيام بجملة من التحريات، من القبض على المعني (45 سنة) بتونس العاصمة الذي بالتحري معه، اعترف بما نسب إليه وبأنه يقوم بعمليات التحيل للإنفاق على ملذاته الخاصة وذلك بإيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لفائدتهم قصد الحصول على تأشيرات إلى أوروبا مقابل مبلغ مالي لا يقل عن 2500 دينار للشخص الواحد وحين تسلمه المبلغ يختفي عن الأنظار ويغيّر رقم ندائه.باستشارة النيابة العمومية، تم التحول إلى مقر إقامة المعني حيث تم حجز مبلغ مالي قدره 1000 دينار و300 دولار ووصل في صرف عملة أجنبية بقيمة 800 دينار و07 نسخ من جوازات سفر ومضامين ولادة وصور تخص عدد من الضحايا و03 شفرات نداء غير مستعملة.بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.