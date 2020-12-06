ألفة يوسف: العفّاس ما فيبالوش الّي ثمة ناس يعانيوْ في اطار الزواج والّي ثمة نساء يحبو النساء ورجال تحب الرجال والّي موش التوانسة لكل مسلمين

باب نات -

نشرت السبت 5 ديسمبر، الكاتبة ألفة يوسف فيديو في صفحتها على الفايسبوك انتقدت فيه ما اعتبرته اهانة النائب محمد العفاس للمرأة التونسية واعتدائه على الحرية الشخصية للمواطنين.واعتبرت ألفة يوسف أن ما صدر عن العفاس ليست أفكارا بل هي نوع من الهذيان الديني ناصحة العفاس بتلقي العلاج حتى يتخلّص من الهذيان.وشددت ألفة يوسف على أنها تتفهّم ما صدر عن العفاس باعتبار أن خلفيته الثقافية حسب تقديرها قائمة على تصورات تعتبر المرأة جارية وموضوعا مشددة على أن المرأة في تونس كائن مستقل وعلاقتها مع الرجل علاقة شراكة.واعتبرت ان الخطير في تصور العفاس هو ادعاؤه امتلاك الحقيقة ورغبته في فرضها على الناس بالعنف والارهاب.وقالت مخاطبة العفاس "ياخي فيبالك الي التوانسة كلهم مسلمين وفيبالك الي المسلمين لكل في تونس يخممو كيفك ؟؟ وانت تعرف الأمهات العازبات ومعاناتهم؟".وتابعت مخاطبة العفاس "وبخصوص ما تسميه انت شذوذ هو في الحقيقة ميل جنسي، باعتبار انه ثمة نساء تميل للنساء ورجال يميلون للرجال من اول التاريخ وختى في المنظومة الدينية والثقافية متاعك".وأضافت "الناس الي تحب يكون عندها علاقات خارج اطار الزواج هي حرة وما جاوش يطلبو في الاذن من عندك والي يعانو فيه الناس داخل اطار الزواج زادة ما جاوش يشكيولك وانت ما عندكش وصاية لا عليا ولا على نساء تونس الأحرار".