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الصادق السالمي ضمن قائمة 20 حكما اختارتهم الكنفيدرالية الافريقية

Publié le Dimanche 06 Decembre 2020 - 13:01 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - كشفت الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن قائمة ضمّت 20 حكما منهم حكمتين لانتدابهم ليصبحوا محترفين انطلاقا من جانفي القادم.

وقد ضمت القائمة الحكم التونسي الصادق السالمي ضمن نخبة الحكام في القارة وذلك تتويجا لنجاحه في إدارة اهم المقابلات.


وللتذكير فإن الجامعة التونسية لكرة القدم، بصدد وضع اللمسات الأخيرة بخصوص اختيار قائمة الحكام المحترفين ضمن خطتها لتطوير القطاع .

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