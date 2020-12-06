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انا و يسر: برنامج ترفيهي يجمع العائلة التونسية ليلة السبت على الوطنية الأولى

Publié le Dimanche 06 Decembre 2020 - 07:57 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - البرنامج الفني "أنا و يسر" على القناة الوطنية الأولى يجمع العائلة التونسية على مأدبة فرجوية راقية بعيدا عن الابتذال و اللغة الهابطة ،،
أنا ويسر منوعة جديدة غنائية موسيقية ترفيهية فيها مراوحة بين الفن والحوارات المشوقة .





المنوعة من تقديم يسر الصحراوي ويسر الحاج علية حيث تستضيفان فنانا يجري نقاشا متنوعا يشارك فيه الحضور و تؤدى فيه اغان عديدة طربية و فنية.

لا تحتاج ليلة السبت الى الإثارة و استضافة نجوم الكباريهات و الدخلاء على الفن و التمثيل ،،، لقد استطاعت الوطنية الأولى ان تكون قناة العائلة التونسية لتؤثث سهرة رائقة و ممتعة بعيدا عن حوارات الخيانة و الغدر و العراء الفاضح .
تحية الى كل فريق البرنامج على هذا الجهد .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216373

Aziz75  (France)  |Dimanche 06 Decembre 2020 à 08h 58m |           
مبدئيا،لست ضد الترفيه، لكن، هذا النوع من البرامج موجود في كل التلفزات تقريب كامل الأسبوع،و لا يمكن أن يكسب المشاهد نقاة نوعية راقية تفيده ثقافي، فكري و حضاري من ناحية الكم و الكيف. من واجب الساهرين على البرامج التلفزية، إدخال نوعية جديدة غير موجودة في البرمجة للتوعية الشعب، مثلا محاضرات قيمة، دينية، فلسفية،إقتصادية،تاريخية، علاقات دولية، علوم البحار، علوم الفضاء، فيزيائية ببئية كيميائية، جيولجية، تشجيع الفلاح بإدخال نلتات نوعية غير موجودة في
تونس، كيف يشتغل محرك السيارة و الطائرة و الباخرة و القطار و كيفية صيانته و إصلاحة، حتى نشجع الشباب على مزيد حب المعرفة و التألق. برامج مخصصة للشباب فيما يخص الدراسة حسب الأعمار تشبه الدروس الخصوصية موجودة في كثير من البلدان. أما الطرب و الطبلة و المزمار فلا حقيقة فائدة من ورائهم ترجى إلا قتل الوقت، و الوقت ثمين.



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