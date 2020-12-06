انا و يسر: برنامج ترفيهي يجمع العائلة التونسية ليلة السبت على الوطنية الأولى

باب نات - البرنامج الفني "أنا و يسر" على القناة الوطنية الأولى يجمع العائلة التونسية على مأدبة فرجوية راقية بعيدا عن الابتذال و اللغة الهابطة ،،
أنا ويسر منوعة جديدة غنائية موسيقية ترفيهية فيها مراوحة بين الفن والحوارات المشوقة .
المنوعة من تقديم يسر الصحراوي ويسر الحاج علية حيث تستضيفان فنانا يجري نقاشا متنوعا يشارك فيه الحضور و تؤدى فيه اغان عديدة طربية و فنية.
لا تحتاج ليلة السبت الى الإثارة و استضافة نجوم الكباريهات و الدخلاء على الفن و التمثيل ،،، لقد استطاعت الوطنية الأولى ان تكون قناة العائلة التونسية لتؤثث سهرة رائقة و ممتعة بعيدا عن حوارات الخيانة و الغدر و العراء الفاضح .
تحية الى كل فريق البرنامج على هذا الجهد .
أنا ويسر منوعة جديدة غنائية موسيقية ترفيهية فيها مراوحة بين الفن والحوارات المشوقة .
المنوعة من تقديم يسر الصحراوي ويسر الحاج علية حيث تستضيفان فنانا يجري نقاشا متنوعا يشارك فيه الحضور و تؤدى فيه اغان عديدة طربية و فنية.
لا تحتاج ليلة السبت الى الإثارة و استضافة نجوم الكباريهات و الدخلاء على الفن و التمثيل ،،، لقد استطاعت الوطنية الأولى ان تكون قناة العائلة التونسية لتؤثث سهرة رائقة و ممتعة بعيدا عن حوارات الخيانة و الغدر و العراء الفاضح .
تحية الى كل فريق البرنامج على هذا الجهد .
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