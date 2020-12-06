انا و يسر: برنامج ترفيهي يجمع العائلة التونسية ليلة السبت على الوطنية الأولى

باب نات -

البرنامج الفني "أنا و يسر" على القناة الوطنية الأولى يجمع العائلة التونسية على مأدبة فرجوية راقية بعيدا عن الابتذال و اللغة الهابطة ،،أنا ويسر منوعة جديدة غنائية موسيقية ترفيهية فيها مراوحة بين الفن والحوارات المشوقة .المنوعة من تقديم يسر الصحراوي ويسر الحاج علية حيث تستضيفان فنانا يجري نقاشا متنوعا يشارك فيه الحضور و تؤدى فيه اغان عديدة طربية و فنية.لا تحتاج ليلة السبت الى الإثارة و استضافة نجوم الكباريهات و الدخلاء على الفن و التمثيل ،،، لقد استطاعت الوطنية الأولى ان تكون قناة العائلة التونسية لتؤثث سهرة رائقة و ممتعة بعيدا عن حوارات الخيانة و الغدر و العراء الفاضح .تحية الى كل فريق البرنامج على هذا الجهد .