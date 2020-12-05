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فرحات الراجحي: رفضت مطلبا للقيام بمسرحية ضبط اموال في قصر قرطاج

Publié le Samedi 05 Decembre 2020 - 10:58 قراءة: 0 د, 37 ث
قال وزير الداخلية الاسبق والنائب عن التيار الديمقراطي فرحات الراجحي في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" انه رفض مطلبا للجنة عبد الفتاح بن عمر للقيام بمسرحية ضبط أموال في قصر قرطاج على غرار ما حصل في قصر سيدي بوسعيد.

وتابع فرحات الراجحي " رفضت دعوة من قبل رئيس الوزراء حينها للسماح للجنة للقيام بتلك المسرحية حيث رفضت رفضا قاطعا لانه تجاوز للقانون".


وأضاف الراجحي " ما تم تداوله في وسائل الإعلام من ضبط الاموال في قصر سيدي بوسعيد غير قانوني ولم تباشره النيابة العمومية بل اعضاء من لجنة عبد الفتاح بن عمر متابعا " الأموال جاءت في شاحنات من البنك المركزي".
وقال فرحات الراجحي " اتحدى الجميع ان يكشفوا مصير الأموال المضبوطة في تلك الفترة".



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