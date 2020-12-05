فرحات الراجحي: رفضت مطلبا للقيام بمسرحية ضبط اموال في قصر قرطاج

قال وزير الداخلية الاسبق والنائب عن التيار الديمقراطي فرحات الراجحي في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" انه رفض مطلبا للجنة عبد الفتاح بن عمر للقيام بمسرحية ضبط أموال في قصر قرطاج على غرار ما حصل في قصر سيدي بوسعيد.وتابع فرحات الراجحي " رفضت دعوة من قبل رئيس الوزراء حينها للسماح للجنة للقيام بتلك المسرحية حيث رفضت رفضا قاطعا لانه تجاوز للقانون".وأضاف الراجحي " ما تم تداوله في وسائل الإعلام من ضبط الاموال في قصر سيدي بوسعيد غير قانوني ولم تباشره النيابة العمومية بل اعضاء من لجنة عبد الفتاح بن عمر متابعا " الأموال جاءت في شاحنات من البنك المركزي".وقال فرحات الراجحي " اتحدى الجميع ان يكشفوا مصير الأموال المضبوطة في تلك الفترة".