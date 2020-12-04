المحكمة الإداريّة ترفض طلب هلال الشابة إيقاف تنفيذ قرار الجامعة

علمت اذاعة موزاييك من مصدر قضائي أن الرئيس الأول للمحكمة الادارية قرّر أمس الخميس 3 ديسمبر 2020 رفض مطلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الممثل القانوني لجمعية هلال الشابة بخصوص قرار الجامعة التونسية لكرة القدم القاضي بتجميد نشاط الفريق .



وتم تعليل قرار الرفض بعدم اختصاص المحكمة الادارية بالنظر في مثل هذه النزاعات الرياضية في ظل توفر هياكل رياضية قضائية لها صلاحية النظر في شأنها .





