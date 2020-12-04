   Najet - سكّة العاشقين  

بولبابه سالم : ايها الطبيب الشهيد ، دولة المخزن انفقت 1500 مليار لأصحاب النزل و 1200 مليار للبنوك المنهوبة و عجزت امام مصعد

Publié le Vendredi 04 Decembre 2020 - 19:50 قراءة: 0 د, 52 ث
كتب الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم تدوينة مؤثرة ذكر فيها ان الدولة العاجزة عن اصلاح المستشفيات العمومية التي مات فيها طبيب شاب في جندوبة بسبب عطب قديم في المصعد قد انفقت 1500 مليار لاصحاب النزل سنة 2015 بعد العملية الارهابية في سوسة و دفعت من مال الشعب 1200 مليار لانقاذ البنوك العمومية التي افسلها اللصوص الكبار بقروض تقدر بمئات المليارات ،، و أضاف ان هذه الدولة تغمض عينيها على وضعية المؤسسات التربوية و القطاع العام ،، و قال انه لا مجال لنجاح اي حوار وطني دون مقاومة للمخزن .
و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك :

عذرا ايها الطبيب الشهيد

"دولتنا انفقت 1500 مليار لدعم أصحاب النزل بعد العملية الارهابية في سوسة سنة 2015 ،،، و نفس الدولة ضخت 1200 مليار لانقاذ البنوك العمومية الثلاثة من الافلاس سنة 2014 وهي بنوك نهبها اللصوص الكبار بقروض بمئات المليارات .
منظومة أكلها السوس ترفض صيانة مصعد في مستشفى او الانفاق على الصحة العمومية و المؤسسات التربوية .
انها دولة المخزن و كل حوار وطني لا يقاوم المخزن يبقى مجرد مهاترات ."



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216307

Aziz75  (France)  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 20h 25m |           
ما وقع في المستشفى الجهوي، بعد الترحم على روح الطبيب على روحه الطاهرة و تقديم التعازي إلى عائلته زملائه، ليست الأولى أو الآخرة، هي نتيجة تراكم الفساد و النهب و الغش و النفاق في المؤسسات الوطنية منذ عقود طويلة على مسمع المسؤولين الكبار. كلهم في الهواء سوى، إلا من رحم ربك و هم قلة قليلة. المسؤول الأول يبقى مدير المستشفى، عليه أن يضع معلقة على الأبواب بأنه غير صالح للإستعمال. هذه أبسط الأمور.



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