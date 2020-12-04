رئيس الحكومة يشدّد على ضرورة التقيد بالبرتوكول الصحي والالتزام بالتباعد الجسدي بين المصلين

باب نات - أدى رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الجمعة 04 ديسمبر 2020 صلاة الجمعة بجامع مالك بن انس بقرطاج بعد اقرار استئناف إقامة صلاة الجمعة بداية من اليوم بعد توقف دام لأشهر.



وشدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة التقيد بالبرتوكول الصحي والالتزام بالتباعد الجسدي بين المصلين وحمل الكمامات مؤكدا أن مجابهة فيروس كورونا هو مجهود وطني يتطلب انخراط الجميع.‎





